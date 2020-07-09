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"Официальные браконьеры": экс-чиновник назвал виновных в незаконных вырубках Экс-глава Госэкоинспекции считает, что реальных "черных лесорубов" - всего 1%

Бывший глава Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в эфире канала "Украина 24" рассказал, кто, по его мнению, является главным виновником незаконных вырубок леса.

"Если мы говорим о незаконных вырубках – это не какие-то "черные лесорубы" ночью выходят и рубят деревья. Они есть, но это 1%. 99% незаконных вырубок – это то самое Государственное лесное агентство", - сказал Фирсов.

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Он назвал госчиновников "основными браконьерами" в Украине.

"Это государственное агентство, официальные люди, которые получают зарплату из государственных средств – они и являются основными браконьерами, которые рубят и продают дерево. Вдумайтесь: предприятие, которое выращивает лес, рубит, продает и охраняет фактически вырубку леса само от себя", - сказал Фирсов.

Ранее в эфире канала "Украина 24" председатель Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий заявил, что вырубку леса нельзя считать основной причиной паводков на западе Украины. По его мнению, леса могут задерживать только до 10% влаги, а количество осадков, которое выпало в Карпатском регионе, является критичным, и вырубка тут ни при чем.