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В Украине выписали рекордное число штрафов за поджоги — озвучена цифра Экс-глава Государственной экологической инспекции Украины рассказал, что за поджоги леса никого на самом деле не наказывают

В Украине в этом году зафиксировано рекордное количество штрафов за поджоги леса. Об этом сообщил экс-глава Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов в эфире канала "Украина 24", комментируя большой лесной пожар на Луганщине.

"За полгода было начислено 135 млн (гривен - ред.) штрафов за поджог леса, это рекордные суммы. Это цифры только по лесу. Все материалы переданы в прокуратуру. На основе этих материалов прокуратура обязана заводить уголовные дела и привлекать к ответственности. Я говорю официальные цифры. Дела заведены, а где они?.. " — сказал он.

По словам Фирсова, по этим делам приговоров нет, виновные не установлены; штрафы выписаны, но дальше ничего не движется.

В свою очередь, эколог Олег Листопад отметил, что, несмотря на заведенные дела, никто штрафы платить не будет, потому что не состоялась реформа судебной системы.

Ранее эколог раскритиковал власть за неготовность к пожарам на Луганщине.