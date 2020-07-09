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Выводы не сделали — эколог раскритиковал власти из-за пожаров на Луганщине Эксперт рассказал, в чем причина разрушительности лесных пожаров в Украине

Власти не приняли меры, чтобы подготовиться к борьбе с лесными пожарами. Об этом заявил эколог Олег Листопад в эфире телеканала "Украина 24", комментируя большой лесной пожар на Луганщине.

"Хватит говорить о климате. В других странах также климат, но они как-то справляются с такими ситуациями. Власти Украины не приняли меры, чтобы подготовиться к выявлению пожаров, предотвращению пожаров и адекватному реагированию. Апрельские уроки не изучены. Комиссия не работала, выводы не сделаны, специалистов не слышат", — сказал он.

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По словам эколога, украинские пожарные не обучены бороться с пожарами в природной среде.

"Вопрос: сколько в Украине специалистов, которые обучены тушить пожары в природных экосистемах, не в городах? ГСЧС в городах работают замечательно. А в природных системах сколько? Я вам сразу скажу — ноль. Сколько там ветер, 25 (м/с - ред.)? Человек, работающий в городе, не знает, что делать при таком ветре. Должен быть единый штаб, и должен руководить человек, который обучен это все делать", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в населенном пункте Смоляниново уже нет открытого огня, но есть очаги в сосновом лесу. На данный момент известно о пяти жертвах в результате пожаров.