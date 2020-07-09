17:25, Сегодня

"Придумают ремонт": нардеп рассказал, как могут отключить воду за долги По словам Кучеренко, жаловаться в таком случае будет сложно

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко считает, что водоканал может придумать способ, чтобы отключить людей от водоснабжения, хотя не имеет права этого делать.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос телезрителя о том, может ли водоканал отключить от воды целый подъезд из-за задолженности нескольких человек.

"Он не имеет права отключать от водоснабжения, но он, чтобы выбить эти долги, будет пытаться найти какое-то техническое в регламенте обоснование, скажем, придумать ремонт. "Мы не отключаем вас, мы просто не предоставляем услугу, потому что не имеем права (отключать - ред.)", - сказал нардеп.

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По словам Кучеренко, жаловаться на такие действия достаточно сложно.

"Согласно действующему законодательству, вы можете жаловаться водоканалу. Результат будет нулевой. Теоретически, если вы в состоянии написать правильное заявление, обращаться надо в НКРЭКУ. Но нужно правильно писать заявление, иначе вам его вернут по формальным причинам", - сказал Кучеренко.

Напомним, ранее координатор программ ЖКХ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко в эфире телеканала "Украина 24" рассказала о людях, которые не платят за услуги ЖКХ, и что с ними делать.