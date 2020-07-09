17:09, Сегодня

Ржавая вода из крана: нардеп рассказал, поможет ли ЖЭК Алексей Кучеренко объяснил, обязан ли ЖЭК решать проблемы с водоснабжением

ЖЭК не обязан решать проблему с качеством водоснабжения, заявил нардеп из фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко в эфире канала "Украина 24". Так он ответил на вопрос зрительницы, что делать, если из крана постоянно течет ржавая вода, а в ЖЭКе сказали, что эксплуатация сетей в норме и ремонтировать ничего не будут.

"ЖЭК формально отписался, к сожалению, ЖЭК просто вас дипломатично послал, но он, согласно действующему законодательству, де-факто и де-юре абсолютно прав. Потому что действующие законы говорят, что это дом не ЖЭКа и внутридомовые сети не ЖЭКа. Это собственность ваша. Вы являетесь владельцем квартиры, и все владельцы одновременно являются совладельцами дома", — сказал он.

Кучеренко пояснил, что в ЖЭКе могут пойти навстречу, но это не гарантировано.

"Ни государство, ни коммунальный ЖЭК, ни город не несут перед вами никакой ответственности за то, что там что-то надо делать, за то, что у вас там ржавая вода. Максимум, можно их попросить, и они либо помогут, либо не помогут", — сказал он.

Напомним, ранее Кучеренко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что отсутствие штрафов не дает украинцам разрешения не оплачивать услуги ЖКХ.