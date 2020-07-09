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"Истерика: и плачу, и смеюсь" — местные жители о пожарах на Луганщине Жители поселков в Луганской области, где бушует пожар, рассказали о своем состоянии

В Луганской области продолжают тушить лесной пожар. Что сейчас происходит в окрестных населенных пунктах, рассказали журналисты канала "Украина 24" с места событий.

Подавляющее большинство людей отказалось от эвакуации в специально отведенные места и осталось жить в деревне (Смоляниново - ред.) - у друзей, знакомых, соседей. Часть людей до сих пор находятся в больнице. Журналисты сегодня прошлись по улицам села, жители до сих пор находятся в шоковом состоянии, рассказал корреспондент Александр Махов.

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"Успокоительное пили, пили. Оно же как, успокоился, сегодня уже все, у меня начинается истерика — и плачу, и смеюсь. Уж не знаю, что... Все трусится. Приехала скорая, проверили нас, сказали, что давление сильное — надо пить", — рассказала одна из пострадавших.

"Это огненный шар, вот такие шары летят, ударяются о землю и разлетаются, и горит, как порох", — говорит другой местный житель.

Ранее сообщалось, что в населенном пункте Смоляниново уже нет открытого огня, но есть очаги в сосновом лесу. На данный момент известно о пяти жертвах в результате пожаров.