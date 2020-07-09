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Тушение пожара в Луганской области затруднено — в ГСЧС назвали причины Спасатели продолжают тушение большого пожара в Луганской области

Спасатели сталкиваются с трудностями во время тушения лесного пожара в Луганской области. Подробности рассказала пресс-секретарь ГСЧС Украины в Луганской области Любовь Бугра в эфире телеканала "Украина 24".

"По состоянию на 12:00 продолжается тушение отдельных очагов тления на всей площади пожара. Ориентировочная площадь пожара составляет около 5 тысяч гектаров. В данный момент угрозы распространения нет. Но тушение пожара осложнено порывистым ветром — 7-9 м/с. Создано 6 оперативных участков. Определены их руководители и поставлены задачи по тушению очагов горения. К тушению пожара привлечены 294 единицы техники и 1425 человек личного состава", — сказала она.

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Также пресс-секретарь ГСЧС рассказала об ущербе от пожара и о пострадавших и погибших.

"Пожаром уничтожено 24 и повреждено 35 жилых домов, также повреждено 80 дачных домов. Погибли 5 человек, 34 - госпитализированы, из них 15 детей", — сообщила она.

Ранее сообщалось, что в населенном пункте Смоляниново уже нет открытого огня, но есть очаги в сосновом лесу. На данный момент известно о пяти жертвах в результате пожаров.