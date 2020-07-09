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Россия будет мешать - эксперт о тушении пожаров в Луганской области Военный эксперт напоминает, что Россия всегда провоцирует эскалацию конфликта для давления на Украину

Военный эксперт Олег Жданов считает, что для тушения пожаров в Луганской области Украина должна привлечь спецподразделения.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Я не исключаю такой ход событий (диверсию - ред.). Россия не будет соблюдать договоренности о прекращении огня. Нужно привлекать военные подразделения, особенно силы специальных операций, чтобы они обеспечивали безопасность наших пожарных во время тушения пожаров. Другого пути я не вижу", - сказал Жданов.

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Эксперт обращает внимание на то, что договоренности с Россией не приводят к результатам.

"После провала переговоров в Берлине Российская Федерация как всегда использует усиление обстрелов и эскалацию конфликта как давление на Украину для принуждения выполнения их условий. Мы постоянно идем по кругу и стучим в закрытую дверь", - сказал Жданов.

Напомним, главной версией масштабных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области рассматривается диверсия. Как сообщал корреспондент телеканала "Украина 24", именно эта версия обсуждалась во время заседания оперативного штаба под руководством президента Украины Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова.