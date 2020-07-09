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В 18 лет призывать в армию правильно - эксперт объяснил причины Военный эксперт также раскритиковал сотрудников Офиса президента за то, что они "не служили в армии"

Президент Владимир Зеленский перенес сроки весеннего призыва и увольнения срочников в запас с апреля-июня на май-июль 2020 года из-за коронавируса. С 2020 года, помимо 20-летних граждан, будут призываться и лица, достигшие 18 лет. Военный эксперт Олег Стариков считает, что призывать в армию в 18 лет - правильное решение.

"Я считаю, что должно быть с 18 лет. Те, кто сейчас, летом, не поступают – не призываются, а осенью идут в армию. Если мы не будем проводить так называемое военно-патриотическое воспитание, в том числе комплектование Вооруженных сил срочниками, то у нас толку никакого не будет. К тому времени, когда мы полностью переведем армию на контрактную систему, должно пройти как минимум 5-10 лет, быстро это все не делается. А срочники нам нужны в том числе и для того, чтобы наполнять мобилизационный резерв первой очереди", - сказал эксперт.

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В то же время Стариков раскритиковал представителей власти за то, что они "не служили в армии", но принимают решения, касающиеся обороны страны.

"В Офисе президента должны находиться люди, которые понимают, что такое оборона, как это решать, хотя бы сами служили в армии, а то такое впечатление, что там половина и в армии не служила", - сказал Стариков.

Вместе с тем эксперт назвал "правильным" решение о том, что 500 выпускников вузов будут призываться на службу офицерами.

Напомним, ранее военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал об особенностях нынешнего призыва.