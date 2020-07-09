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Улетели в "зеленую зону", оказались в "красной" - в МИД дали советы путешественникам В стране пребывания должны понять, что человек вылетал при одних условиях, а оказался в других, считают в МИДе

Украина обновила список "красных" и "зеленых" зон - стран по показателям заболеваемости коронавирусной болезнью. В частности, в "красный список" попала Албания, которая ранее была в "зеленой зоне", и, таким образом, тужа уже выехали туристы из Украины. Начальник отдела защиты прав граждан и юридических лиц Украины за границей МИД Елена Яловая в эфире канала "Украина 24" рассказала, что делать в таких ситуациях.

"В первую очередь нужно связаться с ближайшим дипломатическим учреждением и получить совет от консула, что именно надо делать. Но, конечно же, компетентные органы страны пребывания должны понять, что человек вылетал при одних условиях, и учитывать это. В то же время будут действовать новые правила въезда, и каждая ситуация будет рассматриваться", - сказала сотрудник МИДа.

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Яловая отметила, что система ДРУГ (Добровольная регистрация украинских граждан) облегчает решение проблем.

"Система ДРУГ создана для того, чтобы наши граждане добровольно регистрировались и информировали о своих заграничных поездках. В то же время МИД, департамент консульской службы защищает права наших людей за рубежом, как бы они ни заехали, регистрировались или нет – помощь им будет предоставлена. Отслеживать, кто заехал, и помогать через систему ДРУГ проще, там настроена отправка сообщений, но если гражданам нужна консультация или помощь – они обращаются на телефоны дипломатического учреждения и получают разъяснения", - сказала Яловая.

По словам специалиста, за обновлением данных на интерактивной карте с обозначением зон на севисе МИДа следят консулы, и эта информация всегда актуальна. Яловая посоветовала изучать эту карту перед решением выехать в какую-либо страну. Также она посоветовала иметь страховку, которая покрывала бы расходы на лечение от коронавируса.

Напомним, в аэропорту Афин 5 июля задержали 17 граждан Украины, прилетевших в Грецию из Киева. Причиной стал запрет на въезд в ЕС гражданам третьих стран из-за карантина. Сразу после прилета и выяснения, что у пассажиров нет права на въезд в страну, их отправили в полицейское отделение.