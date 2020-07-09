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Не всех нужно наказывать - эксперт рассказала, что делать с должниками по ЖКХ Координатор сети "Опора" считает, что в большинстве случаев можно обойтись без суда

Депутаты зарегистрировали законопроект о реструктуризации долгов за услуги ЖКХ. В документе предлагается ежемесячное равномерное погашение задолженности, размер платежа не может превышать 15% дохода семьи. Координатор программ ЖКХ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко в эфире телеканала "Украина 24" рассказала о людях, которые не платят за услуги ЖКХ, и что с ними делать.

"Кто эти люди? Это те, кто хочет платить и может, но так сложились обстоятельства... Например, они куда-то поехали, забыли, просто небрежно относятся. Им нужно напомнить, что так долго не может продолжаться. Это просветительская кампания, и очевидно, что должны быть штрафные санкции", - назвала первую категорию неплательщиков Бойко.

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Реструктуризация, по мнению эксперта, нужна для второй категории.

"Далее – это люди, которые хотят платить, но не могут, и как раз для таких людей нужна реструктуризация, но не с подходом "мы вас ограничим", а нужно помочь человеку выбрать максимально полезный инструмент. Может, этому человеку нужны субсидии, а он за ними не пошел", - сказала Бойко.

Третья категория, считает сотрудник "Опоры", подпадает под самые жесткие меры.

"Мы приходим в конечном итоге к тем, кто может, но не хочет платить. И вот к этой категории нужно применять наиболее жесткие санкции. Это люди, которые считают, что они лучше других, они хорошо знают законодательство и думают, что могут не платить", - сказала Бойко.

Также эксперт считает, что в большинстве случаев вопросы задолженности можно решить без привлечения суда.

"Исполнители коммунальных услуг должны изменить свою философию и подход. Пока что вся работа с неплательщиками сводилась к тому, что "будем ждать, когда скопится большая сумма и подадим в суд, и будем выбивать долги". Но практика показывает, что 80% проблем решается на досудебном уровне. И если бы была эффективная работа по сбору платежей, то эти вопросы можно было бы снять, и остался бы 1% тех, к кому пришлось бы применять эти санкции", - сказала Бойко.

Напомним, ранее народный депутат, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что отсутствие штрафов не дает украинцам разрешение не оплачивать услуги ЖКХ.