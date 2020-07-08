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"У нас есть проблема": новоназначенный языковой омбудсмен объяснил, чем займется Тарас Креминь намерен провести мониторинг соблюдения языкового законодательства

Новоназначенный уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о своих первоочередных задачах.

"Нужно, чтобы Кабмин как можно быстрее утвердил государственную программу развития и поддержки государственного языка, как это предусматривается законом. Это должно было произойти еще полгода назад. Вместе с тем нужно положить начало мониторингу по соблюдению языкового законодательства", - подчеркнул омбудсмен.

Креминь отметил, что данные задачи он обсуждал на совещании в среду после вступления в должность.

"Это те параметры, о которых мы говорили... Было много вопросов по поводу рекомендаций "Венецианской комиссии" по поводу тех законодательных инициатив, которые обсуждаются в разных профильных комитетах в части языка обучения, получения образования вступающими в вузы с оккупированных территорий. Эти параметры будут максимально выравниваться только тогда, когда будет максимально профессионально повышаться как статус государственного языка, так и обычный уровень владения им", - отметил он.

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Также языковой омбудсмен заявил, что в Украине сегодня существует проблема с качеством преподавания украинского языка, и пример того – результаты проведения ВНО в течение последних лет.

"Много жалоб было на преподавание языка на Закарпатье, на Николаевщине. Эти вещи будут обсуждаться с профильными комитетами. Я буду готов помочь своим коллегам в Верховной Раде, как и нашей молодежи, чтобы быть конкурентными в Украине", - подчеркнул Креминь.

Напомним, что 27 ноября 2019 года Кабинет министров назначил уполномоченным по защите государственного языка Татьяну Монахову. 6 мая Монахова уволилась по собственному желанию. Причиной она назвала отсутствие финансирования и невозможность создать секретариат языкового омбудсмена.

8 июля Кабинет министров назначил Тараса Креминя уполномоченным по защите украинского языка. Новый омбудсмен является профессором Николаевского национального аграрного университета и Николаевского областного института последипломного педагогического образования. В 2014-19 годах Креминь был депутатом Верховной Рады от партии "Народный фронт".