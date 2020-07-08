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Огонь разлетается на сотни метров – власти Луганщины о пожаре Во вторник температура в регионе была +41 градус

Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о возможных причинах пожаров в Луганской области, которые продолжаются второй день.

«Я бы рассматривал один из двух вариантов, следователи дадут квалифицированную оценку. У нас действительно почти неделю стояла жаркая погода, сухая, совсем не было дождя, было +35, +38 градусов. Вчера было +41 градус, и ветер был очень сильный, 25 м/с. Я был в эпицентре пламени. Видел, как огонь перекидывался даже через дорогу, секунды – и он распространяется на большое количество леса, много гектаров, и даже широкая дорога не останавливает», - отметил чиновник.

По его словам, огонь разлетается на сотни метров.

«У нас не было обстрелов, но на передовой враг выезжал и специально обстреливал трассерами, они подожгли траву, и там был пожар, но у нас это исключено. Что-то связано с погодой, либо был сознательный поджог. 59 домов пострадали, 24 полностью разрушены, 35 разной степени повреждения. Мы посчитаем, из резервного фонда получим деньги», - подчеркнул Гайдай.

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Ранее сообщалось, что в населенном пункте Смоляниново уже нет открытого огня, но есть очаги в сосновом лесу. На данный момент известно о пяти жертвах в результате пожаров.