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У Авакова придумали новое наказание для нарушителей ПДД: чего ждать водителям В МВД хотят перенять опыт стран Европы по борьбе с недисциплинированными водителями

В Украине для водителей, которые злостно нарушают правила дорожного движения, необходимо ввести систему штрафных баллов, чтобы заставить их пересдавать экзамен на права.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал советник министра внутренних дел Арсена Авакова Владимир Мартыненко.

"Мы разрабатываем механизм для тех нарушителей правил дорожного движения, которые многократно нарушают и не могут примириться с тем, что их наказывают, документируют, фиксируют нарушения правил дорожного движения. У нас в министерстве есть инициатива, чтобы тех людей, у которых накапливается определенное количество штрафов, направлять на пересдачу, чтобы поинтересоваться, действительно ли они знают правила дорожного движения", - сообщил советник министра.

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Мартыненко отметил, что в некоторых странах Европы уже работает накопительная система - по сумме баллов за те или иные нарушения ПДД водитель отправляется на пересдачу экзамена на управление транспортным средством.

Напомним, советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что после введения на дорогах Украины видеофиксации серьезной проблемой остаются водители на "евробляхах", которые могут избегать штрафов.