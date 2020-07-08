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Российские шпионы в Украине: политолог дал совет спецслужбам У Украины очень мощный враг, и он применяет агентуру разного плана

Политолог Олег Лисный в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о необходимости для украинских спецслужб показывать результаты деятельности по задержанию шпионов.

«У нас очень мощный враг, и он применяет агентуру разного плана. Мы не должны считать, что тут приходят «штирлицы» и качественно сидят, как в фильме. Я уверен, что это разные слои населения, различные группы. Это и те, кто слухи распространяют, те, кто в соцсетях работают, те, кто действительно собирают информацию, те, кто вербует людей», - отметил политолог.

По его словам, украинские спецслужбы должны как можно больше результатов своей работы показывать.

«Это профилактика. Чтобы тот, кому там платят 300 долларов за то, чтобы он что-то сделал, понимал, что он может сесть на 8-10 лет, и об этом думал. Надо обязательно показывать завершенный процесс - поймали, рассказал (на камеру - ред.), чтобы из них не делали героев, что он молчит и никого не сдает», - отметил Лисный.

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7 июля Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве гражданина К., который в течение 2014-2020 годов осуществлял функции одного из «кураторов» руководителей так называемого «ДНР» по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В частности, как внештатный представитель спецслужб РФ он принимал активное участие в создании так называемого «Разведывательного управления ДНР» и других подразделений указанной террористической организации.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила чиновника одного из министерств, который передавал секретные документы сторонним лицам.