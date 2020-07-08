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Задержание российского шпиона в Киеве: подробности от экс-СБУшника Этот человек использовался для кураторства при создании спецслужб «ДНР» и «ЛНР»

Экс-заместитель руководителя СБУ Виктор Ягун в эфире телеканала «Украина 24» рассказал подробности о задержанном накануне внештатном сотруднике ГРУ, который был одним из кураторов руководства «ДНР».

«Согласно информации, которой я владею, это человек, который технически использовался для кураторства при создании так называемых правоохранительных или специальных служб «ДНР» и «ЛНР», - заявил экс-заместитель руководителя СБУ.

По его словам, вряд ли задержанный является носителем какой-то секретной информации.

«То есть он не столько носитель какой-то информации секретной, сколько носитель информации, кто непосредственно из Российской Федерации принимал участие в создании так называемых спецслужб тех квазиобразований», - отметил Ягун.

7 июля Служба безопасности Украины сообщила о задержала в Киеве гражданина К., который в течение 2014-2020 годов осуществлял функции одного из «кураторов» руководителей так называемого «ДНР» по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В частности, как внештатный представитель спецслужб РФ он принимал активное участие в создании так называемого «Разведывательного управления ДНР» и других подразделений указанной террористической организации.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины выявила чиновника одного из министерств, который передавал секретные документы сторонним лицам.