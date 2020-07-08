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Страшные пожары в Луганской области: эксперт дал совет каждому украинцу Страховой полис - это дополнительный предохранитель

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала «Украина 24» посоветовал украинцам страховать свое имущество, чтобы иметь гарантию возмещения в случае убытков от пожаров, как в Луганской области последние два дня.

«Ситуация с пожарами в Луганской области нас подталкивает к тому, чтобы думать каждому о том, что нужно страховать все что только можно страховать, несмотря на несовершенный украинский рынок финансовых услуг, на то, что есть мошенники на рынке», - отметил эксперт.

По его словам, страхование дает гарантии на возмещение.

«Нам надо давно понять, что природные катастрофы и другие нас должны подталкивать к тому, чтобы страховать, как-то минимизировать риски и с помощью частных страховых компаний. Это не дешево, страховой полис приобретается раз на год, я деталей не знаю, но это как еще один дополнительный предохранитель, который затем дает гарантию возмещения каких-то финансовых трат», - отметил Мусиенко.

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Ранее сообщалось, что в населенном пункте Смоляниново уже нет открытого огня, но есть очаги в сосновом лесу. На данный момент известно о пяти жертвах в результате пожаров.