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Есть хорошие новости - стало известно о состоянии пострадавших на Луганщине Четыре человека выписаны из Новоайдарской городской больницы

Представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о состоянии пострадавших в результате пожаров в Луганской области.

«Уже есть положительные новости. В Северодонецке в местной больнице двух людей перевели из реанимации в травматологию. Это люди, которые вчера в зоне пожара попали в ДТП. Также четыре человека выписаны из Новоайдарской городской больницы. Но сегодня утром еще два человека обратились с примерно одинаковым диагнозом - отравление дымом», - отметил представитель омбудсмена.

Он заявил, что согласно информации от врачей, состояние пострадавших удовлетворительное, стабильное.

«К сожалению, сегодня утром умер мужчина, у него было более 80% ожогов тела. На сегодняшний день в основном люди с диагнозом отравление, но врачи им быстро оказывают помощь. Основной диагноз - отравление, но есть люди с незначительными ожогами», - отметил Лисянский.

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Ранее сообщалось, что в населенном пункте Смоляниново уже нет открытого огня, но есть очаги в сосновом лесу. На данный момент известно о пяти жертвах в результате пожаров.