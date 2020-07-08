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Пожар на Луганщине мешают тушить боевики: подробности Оккупанты могут обстрелять авиацию из переносных ракетных комплексов

В Луганской области продолжаются пожары в Новоайдарском районе. В населенном пункте Смоляниново уже нет открытого огня, но есть очаги в сосновом лесу. Об этом - в сюжете телеканала «Украина 24».

На заседании оперативного штаба сообщили о трех очагах огня, сейчас решается вопрос, как их локализовать. Потому что сам пожар до сих пор не локализован.

Вчера поднимался вопрос о применении авиации, но так, как линия фронта находится в 25 километрах от Смоляниново, есть высокая вероятность того, что оккупанты могут обстрелять авиацию из переносных ракетных комплексов. Вертолеты и самолеты наготове в Краматорске, но до сих пор нет разрешения на вылет.

Украинская сторона выходила через международных наблюдателей на оккупантов с требованием прекратить обстрелы на время тушения пожаров, но от оккупантов реакции нет. Военные сообщают, что в ночь на 8 июля боевики пытались обстреливать позиции украинских военных специальными патронами, которые могут поджигать сухую траву и деревья. В некоторых местах на передовой был пожар, но он вовремя был локализован.

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Напомним, в Новой Каховке Херсонской области 5 июля произошел масштабный пожар, в результате которого сгорела крыша жилого многоэтажного дома, пострадало несколько квартир.