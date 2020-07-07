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Цены на лекарства никто не регулирует — экс-министр назвал причину Олег Мусий назвал основное условие для снижения цен на лекарства в Украине

Кто должен следить за ценами на лекарства в Украине, рассказал экс-министр здравоохранения Олег Мусий в эфире телеканала "Украина 24".

"В государстве за обеспечение лекарствами и за лечение болезней отвечает одно Министерство — здравоохранения. А за цены не отвечает никто, к большому сожалению, потому что государственного регулирования цен практически не существует. Индикативное регулирование цен существует только на те лекарства, которые закупаются за счет госбюджета. Все, что поставляется в коммерческие аптеки, там есть только регулирование в наценке, и все", — сказал он.

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Мусий рассказал, от чего зависит изменение цен на лекарства.

"Должны ли регулироваться цены на хлеб, молоко, колбасу? Это рынок, и рыночные цены в аптеках. Этот рынок может отрегулировать украинский производитель, если ему будут даны преференции. И тут уже государство должно обеспечить развитие украинской фармации, чтобы лекарства подешевели. Для этого что-то делается, но мало", — сказал он.

Ранее экс-министр рассказал, как получить компенсацию за расходы на лечение от коронавирусной болезни.