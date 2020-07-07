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Страшный пожар в Луганской области: сгорели десятки домов, есть жертва и пострадавшие В Новоайдарском районе пылает лесной массив и трава

В Луганской области бушует сильный пожар, он добрался до населенных пунктов в Новоайдарском районе. Один человек погиб и девять в больнице, уничтожено более 100 дачных и жилых домов. Населенные пункты Волчье и Смоляниново эвакуировали.

В тушении огня принимают участие три сотни спасателей и 85 единиц техники. Также туда направляется подкрепление из соседних областей. Бороться со стихией мешает жаркая и ветреная погода — температура воздуха достигает 38 градусов.

Как сообщают в ГСЧС, загорелись сухие деревья и трава.

Напомним, в Новой Каховке Херсонской области 5 июля случился масштабный пожар, в результате которого выгорела крыша жилого многоэтажного дома, пострадало несколько квартир.