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Требуйте сертификат - экс-министр рассказал, что грозит аптекам за поддельные лекарства В случае подозрения на фальсификат бывший министр здравоохранения советует обращаться в соответствующую службу

Бывший министр здравоохранения Олег Мусий в эфире канала "Украина 24" рассказал, как не купить фальсифицированное лекарство, и что делать, если есть подозрения, что его продают.

"Каждый человек, который покупает лекарства, вправе требовать наличие сертификата качества. Отказа быть не может. Но если вдруг сертификата не будет – не советую покупать такие лекарства. В этом случае можно обращаться в соответствующие службы Государственной службы лекарственных средств, и такую аптеку не только оштрафуют, но и могут закрыть", - сказал экс-министр.

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По его словам, поставщики лекарств в аптеки обязаны прилагать сертификаты качества, но, тем не менее, некачественные лекарства могут попасть в аптеки.

"За качество лекарств отвечает Госслужба лекарственных средств, и тут как раз проблема. Второй год подряд в бюджете заложено финансирование контроля качества лекарств всего 1,5% от требуемого, а нужно несколько десятков миллионов гривен. Государство не может надлежащим образом осуществлять и не осуществляет контроль качества лекарственных средств. Вполне возможно, что фальсифицированные лекарства могут находиться в аптеках", - сказал Мусий.

Напомним, в конце мая в студии одного из телеканалов во время прямого эфира бывшему главе Закарпатской облгосадминистрации Геннадию Москалю стало плохо. Впоследствии он рассказал, что из-за приема фальсифицированного лекарства, которое он купил в Украине, у него упало давление.