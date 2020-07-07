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Лечение психически больных: экс-министр объяснил, чем поможет государство Украинцы жалуются, что импортные лекарства очень дорогие

Украинцы, страдающие психическими заболеваниями, могут присоединиться к государственной программе "Психическое здоровье", чтобы бесплатно получать часть лекарств.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" экс-министр здравоохранения Украины Олег Мусий.

Зрительница телеканала позвонила в студию и рассказала, что ее дочь страдает психическим расстройством, а импортные лекарства очень дорогие. На вопрос женщины, может ли она рассчитывать на помощь, Мусий ответил:

"В государстве лечение больных психическими заболеваниями предусмотрено частично финансированием из местных бюджетов. Если это Киев, есть такой департамент здравоохранения города Киева. В Киевской горгосадминистрации этим департаментом руководит Валентина Гинзбург. В бюджете Киева ежегодно предусмотрено на программу "Психическое здоровье" для тех, кто болен психическим заболеванием, определенное количество лекарств. Безусловно, никаких дорогих, инновационных, которые стоят десятки тысяч, нет. Но большое количество больных психическими заболеваниями обеспечены через эту государственную программу из местного бюджета".

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Экс-глава Минздрава отметил, что каждый, кто болеет такими заболеваниями, должен стоять на учете в своей районной поликлинике.

"Районный психиатр должен сказать, входят ли те конкретные лекарства в перечень бесплатного обеспечения больного. Если нет - инициировать вместе с психиатром перед КГГА, чтобы эти лекарства рассмотрели - возможно, их включат, возможно, найдут средства на финансирование", - рассказал он.

Напомним, ранее экс-министр здравоохранения Украины Олег Мусий в эфире телеканала "Украина 24" назвал два условия для спасения медицинской реформы.