Задержание в Греции: украинцам сильно повезло, эксперт объяснил причину

Эксперт рассказал, почему важно избежать депортации из любой страны

Задержание в Греции: украинцам сильно повезло, эксперт объяснил причину

Депортация влечет за собой санкции, поэтому желательно избежать ее. Об этом рассказал эксперт по международному праву Евгений Огарков в эфире телеканала "Украина 24", комментируя ситуацию с украинцами, которых не пустили в Грецию.

"Есть официальная информация, что благодаря общению через дипломатические каналы решено, что возвращение из Греции этих наших туристов не будет сопровождаться определением "депортация". Ведь депортация — это возвращение граждан, которые пытались незаконным путем пересечь линию границы определенной страны.

Депортация, что главное, влечет за собой ответственность. В случае Греции - это запрет въезда на территорию всего Европейского Союза в течение пяти лет", — сказал он.

Эксперт отметил, что по его мнению, данный случай не подпадает под депортацию, поскольку украинцы пытались пересечь границу Греции законным путем. Они не имели полной информации и поэтому возвращаются домой.

Популярное видео

"Время Голованова": о Вакарчуке и Порошенко с Алесей Бацман и Валентином Наливайченко
"Время Голованова": Олег Ляшко и Михаил Саакашвили о реформах
"Время Голованова": о ситуации в Украине с Андреем Пальчевским и Михаилом Саакашвили

Добавим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что три человека из группы туристов в конце концов впустили в Грецию, все остальные вечером 7 июля вернутся домой. Возврат будет осуществлен за счет авиакомпаний.

Ранее путешественник Артемий Сурин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как туристам стоит вести себя, чтобы разрешить ситуацию, подобную той, что возникла в Греции.

Источник Украина 24 Теги туризм Греция