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Задержание в Греции: украинцам сильно повезло, эксперт объяснил причину Эксперт рассказал, почему важно избежать депортации из любой страны

Депортация влечет за собой санкции, поэтому желательно избежать ее. Об этом рассказал эксперт по международному праву Евгений Огарков в эфире телеканала "Украина 24", комментируя ситуацию с украинцами, которых не пустили в Грецию.

"Есть официальная информация, что благодаря общению через дипломатические каналы решено, что возвращение из Греции этих наших туристов не будет сопровождаться определением "депортация". Ведь депортация — это возвращение граждан, которые пытались незаконным путем пересечь линию границы определенной страны. Депортация, что главное, влечет за собой ответственность. В случае Греции - это запрет въезда на территорию всего Европейского Союза в течение пяти лет", — сказал он.

Эксперт отметил, что по его мнению, данный случай не подпадает под депортацию, поскольку украинцы пытались пересечь границу Греции законным путем. Они не имели полной информации и поэтому возвращаются домой.

Добавим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что три человека из группы туристов в конце концов впустили в Грецию, все остальные вечером 7 июля вернутся домой. Возврат будет осуществлен за счет авиакомпаний.

Ранее путешественник Артемий Сурин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как туристам стоит вести себя, чтобы разрешить ситуацию, подобную той, что возникла в Греции.