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Скандал с украинцами в Греции: путешественник дал два совета туристам Следует придать этому как можно большую огласку, чтобы зашевелилась бюрократическая машина

Путешественник Артемий Сурин в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, как туристам следует себя вести, чтобы разрешить ситуацию, подобную той, которая возникла в Греции.

«Никто из наших туристов не ожидал такой развязки ситуации. Первое, что можно посоветовать – выйти на связь с консульством и посольством, если вы вдруг окажетесь в подобной ситуации, причем делать это настойчиво, и даже не просить, а требовать вас выручить. Обязанность наших посольских и консульских органов – помогать нашим соотечественникам, попавшим в такое положение», - отметил путешественник.

Во-вторых, по его словам, следует придать этому как можно большую огласку, благодаря тем же соцсетям, чтобы зашевелилась бюрократическая машина и вам начали реально помогать.

«В свое время мне это помогло, когда я был незаконно арестован в Иране. Чтобы не попадать в такие ситуации, нужно все тщательно проверять и готовиться, анализировать правила, которые очень быстро меняются. Также предварительно выйти на связь с посольством и уточнить у них информацию, можете ли вы приезжать. Безусловно, надо иметь определенный запас средств, как наличных, так и на карте, это превентивные меры, которым нет альтернативы», - подчеркнул Сурин.

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Напомним, в аэропорту Афин 5 июля задержали 17 граждан Украины, прилетевших в Грецию из Киева. Причиной стал запрет на въезд в ЕС гражданам третьих стран из-за карантина. Сразу после прилета и выяснения, что у пассажиров нет права на въезд в страну, их отправили в полицейский участок.