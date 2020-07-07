14:06, Сегодня

Пересадка органов может стать частью медреформы — врач назвал условия Завотделом трансплантологии костного мозга рассказал, чего не хватает в отрасли

Развитие трансплантации органов в Украине может стать частью медицинской реформы, сообщили в Офисе президента. Завотделом трансплантологии костного мозга Александр Лисица в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что для полноценной работы трансплантологии в стране необходимо выделять много денег.

"Трансплантология может стать частью медицинской реформы, в нашей стране есть специалисты, способные выполнять данные терапевтические процедуры. Но надо понимать, что это высокотехнологическое лечение, требующее значительного бюджетирования. И если государство будет обеспечивать постоянство медицинского развития на поддержание этой отрасли, то это реально возможно. Нужно понимать, кто будет выполнять, где и чем – расходные материалы, лекарства", — сказал он.

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По словам Лисицы, Украине необходимо создать несколько трансплантационных центров.

"Сейчас трансплантацию в Украине в отношении детского населения выполняют только в Киеве. Но потребность в такой трансплантации – около 100-150 в год. Возможностей отделения обеспечить всю Украину не хватает. Это сложнейшие технологии, тяжелая работа 24/7 и обеспечение достойной оплатой работы или обеспечение медсестер жильем в Киеве, обеспечение постоянства, так как специалисты не рождаются в университете, их нужно научить и сохранить костяк команды. Будет уместно, если государство создаст несколько центров трансплантации костного мозга", — сказал он.

По словам врача, после реформы трансплантологи смогут работать с частными базами данных.

"Если будут изменения в закон – мы сможем работать с частными реестрами, до этого в законе была возможность работы только с государственным, которого в стране не существует. Есть благотворительный фонд доноров костного мозга, который имеет право поиска по международным базам. Если у нас есть ребенок, требующий трансплантации от неродственников, мы обращаемся в этот реестр", — сказал он.

Ранее на совещании у президента министр здравоохранения сообщил, что Минздрав создал отдельное подразделение для развития трансплантации в Украине. Он считает, что развитие трансплантации может стать частью медицинской реформы.

Напомним, в Минздраве рассказали, когда будет создана вакцина от коронавируса.