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Скандал с украинцами в Греции: эксперт рассказал о "злой шутке безвиза" Эксперт в сфере туризма рассказал, что нужно делать, чтобы попасть на территорию Евросоюза на карантине

Кто несет ответственность за инцидент с украинцами, которых не впустили в Грецию, рассказал эксперт по туризму Александр Новиковский в эфире канала "Украина 24".

"Безвиз сыграл с ними злую шутку, мы знаем, что раз есть паспорт – пустят в Евросоюз. Но с наступлением сезона карантина все наши безвизы были отменены. Для того чтобы попасть на территорию страны Евросоюза, нужно дополнительное разрешение или специализированная виза. У этих туристов таких виз не было, они не обратились в консульские отделения Греции. На сайте МИД вся эта информация есть, на сайте Минздрава. Это безответственное отношение самих туристов", — сказал он.

По словам эксперта, это также должна была проконтролировать авиакомпания, которая взяла пассажиров на борт самолета.

"Ответственность авиакомпании – вторая, первая – ответственность туристов. Она не должна была брать на борт пассажиров, понимая, что границы ЕС для украинцев закрыты, они должны были проверить дополнительные специальные разрешения. Вряд ли им удастся выкрутиться. Штрафы за депортацию лежат на плечах авиакомпаний. Наша консульская служба пытается договориться с Грецией, чтобы граждане не получили штамп в паспорт о запрете въезда в Евросоюз, а авиакомпания не заплатила 3-5 тыс. евро штрафа за каждого пассажира", — сказал он.

Напомним, в аэропорту Афин 5 июля задержали 17 граждан Украины, прилетевших в Грецию из Киева. Причиной стал запрет на въезд в ЕС гражданам третьих стран из-за карантина. Сразу после прилета и выяснения, что у пассажиров нет права на въезд в страну, их отправили в полицейский участок.