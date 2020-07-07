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Перепады погоды: врач дал совет, как уберечь здоровье Медик рассказал, что делать метеочувствительным людям, чтобы не страдать от изменений погоды

В ближайшие дни в Украине ожидаются перепады погоды. Какое влияние они оказывают на людей с метеочувствительностью, рассказал семейный врач Юрий Зинчук в эфире канала "Украина 24".

"Много людей страдают метеочувствительностью, они как бы предсказывают изменения погоды, особенно за день до дождя. У них наступает общая слабость и сонливость, им нужно поспать. Это падение атмосферного давления, и они это предчувствуют. Резкие перепады температуры сильно влияют на возрастное население – сосуды поражены атеросклерозом, и резкие перепады могут приводить к инсультам и инфарктам", — рассказал он.

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Врач дал советы, что нужно делать, чтобы улучшить свое самочувствие в эти дни.

"Эти люди должны больше находиться в помещении, контролировать свое давление, там нужно создать микроклимат, использовать кондиционер или вентилятор. Часто звонят и говорят, например, что у бабушки давление 240, а она у горячей плиты закрывает кабачки, а потом вечером инсульт. Если есть возможность – надо отдыхать, лежать, раньше ложиться спать. Водный режим, пейте минимум два литра воды в день – добавляйте туда лимон, мед; нужно есть фрукты, растительную пищу. Гипертоники должны мерить давление утром и вечером. Тем, кто меряет давление каждый час, нужно принимать седативные препараты, это уже психосоматика, так часто давление мерить нет необходимости. Дети и молодые люди очень редко так резко реагируют на смену погоды", — сказал он.

Ранее врач Юрий Зинчук дал советы украинцам, как в жаркую летнюю погоду позаботиться о своем здоровье и не стать жертвой теплового удара.