Подать документы в Пенсионный фонд во время карантина: названы три варианта

В Министерстве социальной политики назвали способы, которыми можно подать документы в Пенсионный фонд во время карантина

Как украинцы могут подать документы в Пенсионный Фонд на выплаты, которые через него проходят, рассказал советник министра соцполитики Николай Шамбир в эфире телеканала "Украина 24".

"Есть несколько возможностей. Первое: подать все документы через портал на Пенсионном фонде. Я думаю, что студенту (в частности, сироте, который получает пенсию по утере кормильца — ред.) нет проблем это сделать в электронном виде, так как на портале все данные можно оставить.

Кроме того, можно подать заявление по почте. И все необходимые документы добавить. По времени это будет недолго, думаю, в течение 2-3 дней придут документы, и они будут рассмотрены.

Также в каждом отделении Пенсионного фонда есть ящики, где можно оставить все документы. Пенсионные фонды работают, просто в другом режиме, чем обычно", — сказал он.