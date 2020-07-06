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Шифер летел на голову, смола текла — жители о масштабном пожаре в Новой Каховке В пятиэтажном доме, пострадавшем от пожара, нет света и газа, жители ночевали в детсаду

В Новой Каховке 5 июля случился масштабный пожар, в результате которого выгорела крыша жилого многоэтажного дома, пострадало несколько квартир. Подробности в сюжете телеканала "Украина 24".

По состоянию на 6 июля в пятиэтажке до сих пор работают спасатели, они очищают крышу от горелого шифера, балок и пепла. В доме нет электроэнергии и газа, а все жители ночевали у родственников, знакомых, а некоторые — в здании детского садика, где им обустроили ночлег и горячее питание.

"Я из другого подъезда, но убытки все равно есть. Смола текла по стенам, окна позаливало. Спасибо всем, я не думала, что у нас такие люди хорошие, даже незнакомые приходили и предлагали у них переночевать", — рассказала жительница дома Нина Жир.

"Я услышал взрывы шифера и увидел черный дым. Было страшно. Мы, что было, успели взять. Я начал перекрывать газ, закрыл окна и вышел. Когда выскакивал, уже летел шифер на голову, стреляло, дым шел. Горело очень сильно", — рассказал житель дома Виктор Мелешенко.

О питании жителей пострадавшего дома рассказала директор детского сада, в котором устроили ночлег, Наталья Харченко.

"На полдесятого приготовили, люди пришли позавтракали, а на полвторого будет обед — суп, гречневая каша с мясом и компот. И на ужин что-нибудь придумаем", — сказала она.

Сегодня все жители смогли вернуться в свои квартиры, чтобы вместе с полицией оценить убытки. Вчера, по словам очевидцев, огонь распространился очень быстро, и только благодаря действиям спасателей удалось избежать жертв.

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Пожар устроил житель одной из квартир на пятом этаже. По данным полиции, он курил и заснул. Правда, соседи озвучивают другую версию — якобы 38-летний мужчина поссорился с женой и поджег квартиру умышленно. Мужчину тоже спасли, он был очень пьян. Пострадавших в результате пожара нет. Спасатели эвакуировали всех жителей, а тушение пожара заняло несколько часов. Сумма убытков пока устанавливается. Всего пострадало 27 квартир.