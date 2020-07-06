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Жара и питание: диетолог рассказала, сколько фруктов в день можно есть Какое питание выбирать на отдыхе и сколько чего можно съесть для максимальной пользы

Как правильно питаться на летнем отдыхе, рассказала диетолог Инна Арт в эфире канала "Украина 24".

"Если люди поедут к морю, то важно не терять голову и выбирать продукты, которые для нас наиболее характерны. Если речь о гарнирах, то это должна быть каша, причем свежесваренная. Если кусок мяса, то не заветренный и не залежавшийся. Что до свежих овощей, то лучше выбирать салаты без майонеза или сметаны, а лучше заправленные любым растительным маслом или лимонным соком", — рассказала она.

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Диетолог сообщила, что фрукты и ягоды нужно есть умеренно, делить на порции, и рассказала, сколько их нужно в день.

"Если говорить о ягодах и фруктах, то покупать килограмм черешни и всю за раз ее съедать неполезно. Поэтому всегда употребляйте их порционно, для детей достаточно 2-3 порции фруктов в день, для взрослых 1-2. То есть порция ягод — сколько помещается в две ладони, фрукты — это один целый фрукт. Детям лучше давать цельные фрукты, чтобы они их грызли и тренировали челюсти. Нельзя детям давать газированных напитков, больше давайте обычной воды. Если ребенок не любит воду, можно добавить туда лимон, мяту, мелиссу — что-то, что тонизирует, бодрит. Взрослому мужчине нужно выпивать минимум 1,5 литра воды, женщины — хотя бы 1,3 литра", — рассказала Арт.

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