13:39, Сегодня

Осенью школы могут вернуть на онлайн обучение: эксперт дала прогноз Эксперт рассказала, можно ли переходить на полное дистанционное обучение и какие шаги должна предпринять власть

Премьер-министр Денис Шмыгаль не исключил, что осенью школы снова перейдут на дистанционное обучение в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине. Ситуацию прокомментировала сооснователь общественного объединения "Смартосвіта" Иванна Коберник в эфире телеканала "Украина 24".

"Я бы поставила вопрос так: если из-за эпидемиологической ситуации школы не смогут открыться, должны ли дети учиться? Мой ответ — да, должны. Соответственно, если нельзя будет вернуться в школы, то есть два варианта. Или будут разработаны какие-то планы по социальному дистанцированию — ограничения, дежурства, работа в меньших группах с дополнительной оплатой работы учителей, потому что будет больше смен в школах. Или будет дистанционное обучение. В том числе если власть побоится бороться за дисциплину в школах, объяснять, разрабатывать сложные варианты пребывания детей в школах. Это сложно, но другие страны этим занимаются, чтобы сохранить социализацию", — сказала она.

По словам эксперта, все варианты нужно продумывать заранее.

"Я думаю, ни один министр в мире не знает, как начать обучение 1 сентября, и Украина не исключение. Необходимо, чтобы власть готовилась к этому, а не перекладывала ответственность на учителей или родителей за обучение детей. Форма обучения должна соответствовать эпидемиологической ситуации. Если она позволит открыть школы, то они должны открыться. Власть должна разработать несколько регламентов для вариантов событий. Если открытие школ будет невозможно, власть должна разрабатывать план уже сейчас: проверить наличие необходимых гаджетов, и так далее. Могут быть выделены средства на обучение учителей, как эффективно работать в дистанционной форме", — сказала она.

Ранее экс-министр образования назвала четыре проблемы дистанционного обучения.