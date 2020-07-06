В Мукачево базу отдыха обстреляли из гранатомета: подробности от полиции

Неизвестные устроили стрельбу посреди ночи

В Мукачево базу отдыха обстреляли из гранатомета: подробности от полиции

В Мукачево неизвестные обстреляли из гранатомета базу отдыха. Подробности рассказала в эфире телеканала "Украина 24" спикер Нацполиции Закарпатья Анна Дан.

"Сообщение об инциденте поступило в полицию около половины четвертого ночи. Прибыв на место событий, правоохранители выяснили, что неизвестный человек выстрелил из гранатомета на территорию комплекса отдыха. В результате повреждения получили металлическая конструкция помещения бассейна, а также беседка на территории - у нее повреждена крыша.

Событие квалифицировали по второй части статьи 194 УК — намеренное повреждение имущества. Сейчас оперативники принимают все необходимые меры для того, чтобы установить причастных лиц и задержать их", — рассказала она.

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По словам Дан, пока что проводится оперативная работа, о мотивах говорить еще рано. Что касается санкции за нарушение, статья Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Источник Украина 24 Теги полиция стрельба Закарпатье