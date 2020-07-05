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Военные учения в России: эксперт рассказал, чем может ответить Украина Директор центра противодействия российской пропаганде рассказал о двух стратегиях, которые может выбрать Украина

Украине стоит тоже провести сборы резервистов. Так прокомментировал российские военные учения "Кавказ 2020", которые пройдут в сентябре, директор международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Надо понять, какие цели преследует Российская Федерация. Много экспертов отмечают, что при желании реально реализовать полномасштабное военное вторжение они бы так показательно не играли мускулами. Есть желание информационно надавить. Как мы должны отвечать? Тоже информационно демонстрировать, в первую очередь нашему народу, что мы готовы, или реально готовиться к военному вторжению? Это две разные стратегии", — рассказал он.

Эксперт назвал шаги, которые может предпринять Украина.

"Если мы реально готовимся и понимаем, что враг со дня на день может перейти административную границу Крыма и начать наступление, надо пересматривать наши линии обороны, которые есть на южном направлении. В любом случае учения не помешают, сборы резервистов не помешают. Если на самом деле будет акт агрессии – наши резервисты будут в частях, если ничего не произойдет – они пройдут подготовку и повысят свой уровень. Мобилизационные планы предусматривают разворачивание в несколько дней", — сказал он.

Ранее бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что Россия может использовать масштабные военные учения "Кавказ-2020" для провокационных действий против Украины.