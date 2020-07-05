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Точной статистики по коронавирусу нет нигде — врач назвал причину Инфекционист рассказал, какие показатели заболеваемости действительно имеют значение

Точной статистики по коронавирусу нет ни в одной стране. Об этом заявил инфекционист Юрий Сухов в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы говорим о том, что система здравоохранения — одна из главных причин карантина, что она не сможет справиться с большим количеством тяжелых больных. Поэтому количество тяжелых больных, количество ИВЛ, тяжелых смертей – это наиболее актуальный показатель. А количество заболевших в целом – это некритичный показатель. Есть большая ложь, а есть статистика, и надо разбираться, в буквальном смысле сравнивать показатели разных стран. Ни в одной стране мира не может быть стопроцентно достоверной статистики по заболеваемости, и прежде всего это связано с тем, что большинство пациентов не обращаются за медицинской помощью", — сказал он.

Также врач рассказал, какие тесты на коронавирус более точны.

"Хочу сказать, что ПЦР-тест – это "сейчас на сейчас", то есть если человек считает, что он сейчас болеет, или доктор после осмотра говорит - это одна сторона вопроса. Вторая – это серологическая диагностика. Быстрые тесты малоинформативны, а серологические тесты – это уже не арифметика, а математика", — сказал он.

Ранее замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, какой процент заболевших нуждается в госпитализации.