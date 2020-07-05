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Украинцы застряли в Греции: в МИД рассказали, где их держат Прилетевших в Грецию украинцев, отправили в полицейский участок

Об условиях содержания украинцев, которых не впустили в Грецию, рассказала замначальника управления консульского обеспечения МИД Елена Яловая в эфире телеканала "Украина 24". По ее словам, их разместили в полицейском отделении.

"Полицейское отделение находится на территории аэропорта. Наши граждане были размещены там в связи с тем, что были условия более подходящие. В то же время после получения информации о несоответствии их условий обратился наш консул с соответствующим запросом, чтобы обеспечить надлежащие условия до момента вылета наших граждан на родину. Еще раз отмечу, что граждан не задержали, а им было отказано во въезде", — рассказала она.

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Яловая рассказала, что альтернатив содержанию украинцев в полицейском отделении не было.

"Как только получили первое сообщение на горячую линию посольства, сразу состоялся разговор, и в соответствии с информацией греческой стороны это (содержание в полицейском участке – ред.) был единственный вариант, то есть туда привозят не только граждан Украины, а и других граждан до момента их отправки в ту или иную страну", — сказала она.

Ранее сообщалось, что украинцев, прилетевших из Киева, не впустили в Грецию в связи з запретом на въезд в страны Евросоюза граждан из других стран.