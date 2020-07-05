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В Украине пробно откроют детский лагерь — санврач Ляшко назвал место В Минздраве прописали нормы для открытия баз детского отдыха

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в эфире "Украина 24" о ситуации с детскими лагерями в Украине в условиях карантина.

"Детские лагеря запрещены в постановлении об адаптивном карантине до 31 июля. Причины в том, что во время организованного отдыха детей часто происходят не только вспышки капельной инфекции, но и достаточное количество острых кишечных инфекций. На этой неделе в Кирилловке произошла вспышка кишечной инфекции среди детей возрастом до 12 лет на базе, которая не прислушалась к требованиям карантина, открылась без разрешительных документов", — сказал он.

По словам Ляшко, вскоре в качестве эксперимента откроют один детский лагерь для отдыха детей.

"Мы с осторожностью относимся к открытию, сейчас прописали нормы, встретились с определенными ассоциациями, думаю, в Херсонской области, одной из первых, сделаем пилот, попробуем открыть смену отдыха, не более 14 дней, для детей из области", — сказал он.

Ранее Ляшко рассказал, кому положены бесплатные тесты на коронавирус.