17:20, Сегодня

В греческом аэропорту задержаны 17 украинцев: стали известны подробности Украинцев задержали из-за запрета въезда в страны Евросоюза

В аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, прилетевших в Грецию из Киева, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Ситуацию прокомментировала замначальника управления консульского обеспечения МИД Елена Яловая в эфире телеканала "Украина 24".

"В данный момент мы имеем информацию о 17 гражданах Украины, которым был запрещен въезд на территорию Греческой Республики, сейчас они ждут возвращения на родину. Я не могу комментировать, каким образом они вылетели из Украины, это не компетенция МИД", — сказала она.

Яловая рассказала, какую работу проводят украинские дипломаты для решения проблемы со своими гражданами.

"Работаем, чтобы не было депортации. Наше посольство сразу отреагировало, наш консульский сотрудник выехал в аэропорт, прошла встреча наших граждан. Наши граждане обеспечены питьевой водой, средствами гигиены. Им предоставили правовую консультацию. Посольство также ведет переговоры с компетентными органами по защите прав наших граждан. Наши соотечественники будут возвращены ближайшими рейсами авиакомпаний, которыми они прилетели", — сказала она.

Напомним, в связи с карантином из-за коронавируса только 10 государств открыли свои границы для граждан Украины.