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Санврач Ляшко рассказал, сколько больных коронавирусом нужно класть в больницу Замминистра здравоохранения рассказал, какой процент заболевших нуждается в госпитализации

Сколько больных коронавирусом на самом деле надо госпитализировать, рассказал главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"Если мы говорим о коронавирусной болезни – 80% переносят ее в легком состоянии. Их не надо госпитализировать на койки, где они могут получить внутреннее инфицирование другими болезнями. Они проходят лечение амбулаторно под медицинским надзором. 20% требуют госпитализации", — рассказал он.

Ляшко сообщил, каков реальный процент госпитализации по Украине.

"У нас сейчас коэффициент госпитализации 19. В то же время в разных областях по-разному, в Закарпатской области где-то 29-31% заболевших попадает в больницы. Когда состояние больного стабилизировалось, его могут перевести на амбулаторное лечение, тем самым освобождая койку для того, чтобы человек с осложнениями мог получить медпомощь в стационаре", — сказал он.

Ранее Ляшко рассказал, что украинцы в его присутствии начинают поправлять медицинские маски.