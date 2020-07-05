Санврач Ляшко рассказал, кому положены бесплатные тесты на коронавирус

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в эфире телеканала "Украина 24", почему в Киеве невозможно сделать ИФА-тест на коронавирус дешевле 2 300 гривен, хотя власти обещали тестирование по 270 гривен.

"Минздрав не регулирует цены в аптеках и коммерческих лабораториях. В то же время можно сделать ИФА-тестирование, если лечащий доктор определится, в государственных и коммунальных учреждениях.

Сегодня уже более 170 лабораторий проводят ИФА-тестирование, этот перечень будет расширяться, так как недавно Кабмин принял решение и включил ИФА-тесты и оборудование в перечень изделий, которые освобождаются от налогообложения и могут закупаться по упрощенной процедуре. Если направили – все тестирования для диагностики в государственных клиниках бесплатные", — сказал он.