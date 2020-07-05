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Средневековый подход – санврач Ляшко раскритиковал популярный миф о коронавирусе Главный санитарный врач рассказал, как должен формироваться иммунитет против коронавируса в современном мире

О коллективном иммунитете против коронавируса, который будто бы может остановить эпидемию, можно будет говорить только после появления вакцины. Об этом заявил главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"Нет коллективного иммунитета ни у украинцев, ни в других странах мира. Он будет тогда, когда будет разработана вакцина и мы ее протестируем в соответствии с тем, как будет прописано в инструкциях, и протестируется не менее 90%. Это средневековый подход – когда говорили, что иммунитет будет формироваться, когда нет вакцины, и выживает сильнейший, а слабый умирает. В XXI веке такие подходы не могут быть применены", — сказал он.

Ранее Ляшко рассказал, что украинцы в его присутствии начинают поправлять медицинские маски.