18:22, Сегодня

В Минздраве озвучили главное условие для победы над коронавирусом Виктор Ляшко отметил, что смягчение карантина привело к росту заболеваемости

Украина не сможет победить коронавирус, если граждане и бизнес не будут выполнять карантинные ограничения, разработанные Кабмином.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко, комментируя возможное смягчение карантина.

"Есть проблема (нарушения режима карантина – ред.), которую надо решать. Если мы говорили о смягчении карантина – на национальном уровне мы не принимали "с бухты-барахты". Были дискуссии, дискуссии с бизнесом, представителями ассоциаций, организаций для того, чтобы прописывать нормы, которые реально будут работать. Непрописывание норм приводит к тому, что их нарушают, нарушения формируют негативный имидж и потенциальный источник инфицирования", - сказал он.

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Ляшко напомнил, что в Украине уже фиксируют 900-1000 новых случаев коронавируса ежедневно. По его мнению, это результат смягчения карантина и восприятие людьми адаптивного карантина как отмены всех ограничений.

"Коронавирусная болезнь не ушла, она остается рядом с нами. Мы преодолеем все проблемы, если будем работать как единое целое – правительство, местное самоуправление, люди, бизнес. В ином случае будет бой в одностороннем порядке, он может привести к поражениям, которые выразятся в коллапсе системы здравоохранения, летальных случаях, росте случаев заболевания", - отметил заместитель главы Минздрава.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что Украина догнала европейские страны по показателю тестирования граждан на COVID-19.