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Реформа Нацполиции: Деканоидзе назвала главные разочарования Бывшая глава Нацполиции прокомментировала пятилетие со дня ее создания

Бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе в эфире телеканала "Украина 24" заявила, что правоохранительная реформа в Украине далека от завершения, и оценила ее текущие результаты "на тройку".

"Когда все начиналось, я помню всех молодых людей, которые хотели служить. Мы набрали 15 тыс. человек – неопытных, но мы сделали новую концепцию. Кстати, реформа признана во всем мире. Дальше становилось труднее, второй этап реформирования - криминальный блок - является для полиции важным фактором. Там система была старая, мы начали переаттестацию, и перед нами стоял вопрос – переаттестовывать по-настоящему, или, как сделал Путин, просто переименовать милицию в полицию. Мы выбрали первый вариант", - рассказала она, комментируя пятилетие со дня создания Нацполиции.

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В то же время, экс-глава Нацполиции отметила, что среди правоохранителей, которые не прошли аттестацию, 93% восстановились через суды.

"Самая моя большая боль - отдельно реформировать полицию невозможно, это нужно делать вместе со всей правоохранительной системой, это аксиома. Очень больно, что до сих пор есть вопросы у украинского общества к верховенству права и криминальной юстиции. Думаю, что реформа еще не завершилась, а если оценивать то, что сделано, это где-то "тройка" по 5-балльной системе", - считает Деканоидзе.

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24" объяснил, чем полиция лучше милиции.