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В Минюсте рассказали, сколько пар развелись во время карантина Органы РАГС продолжали работать при карантинном режиме и регистрировали браки, разводы, рождение и смерть

Начальник управления по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния Минюста Наталья Дубиковская в эфире канала "Украина 24" рассказала о статистике браков и разводов во время карантина.

"Основываясь на данных за три карантинных месяца (март, апрель, май), можно сказать, что показатели количества браков и разводов разные, и динамика браков значительно выше – 15 тыс. пар, а развелись только 3 тыс.", - сказала Дубиковская.

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Тем не менее, по данным специалиста Минюста, карантин не повлиял на рост случаев развода по сравнению с "обычным" периодом.

"Если мы сравним аналогичную статистику прошлого года с этими же месяцами, мы поймем, что в Украине на 59% снизилось количество разводов, зарегистрированных органами регистрации актов гражданского состояния. И на 50%, к сожалению, уменьшилось количество пар, браки которых мы зарегистрировали в отделах РАГС или в исполкомах сельских советов", - сказала Дубиковская.

По словам чиновницы, во время карантина органы РАГС продолжали решать вопросы регистрации рождения, брака и смерти, так как они имеют социальное значение.

Напомним, ранее психолог Татьяна Ларина в эфире канала Украина 24" рассказала, как как сохранить отношения во времена карантина.