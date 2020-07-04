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Парад планет: ученые сказали, когда и как увидеть уникальное явление Также астрономы объяснили, влияет ли парад планет на самочувствие людей

В ночь на 5 июля жители Земли смогут наблюдать уникальное небесное явление – парад планет.

Когда и как можно наблюдать выстраивание планет Солнечной системы в один ряд, рассказали в эфире канала "Украина 24" научный сотрудник главной обсерватории НАНУ Дарья Добрищева и астрофизик главной обсерватории НАНУ Александр Велесь.

"Это явление уникально настолько, насколько вы сужаете сектор, как расположены эти планеты. Сейчас в секторе 100 градусов 7-8 планет в одном направлении. Как увидеть с Земли? Каждый может в 3-4 утра выйти на крышу увидеть невооруженным глазом 4 планеты: Юпитер, Сатурн, Марс и Венеру, Земля пятая. Если вы возьмете бинокль – вы увидите еще Уран и Нептун", - сообщил Велесь.

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В свою очередь, Добрищева отметила, что парад планет никак не влияет ни на самочувствие, ни на здоровье людей.