11:45, Сегодня

Как тренировать память - врач дала совет Людям за 40 врач-невролог советует учить иностранные языки и стихи

Врач-невролог Ольга Шульга в эфире канала "Украина 24" рассказала, что нужно делать для того, чтобы развивать память.

"Забывание - нормальный физиологический процесс. Наибольшую доказательность для тренировки памяти имеют кроссворды, в первую очередь судоку, это доказано научными работами. Кроме того, способствуют иностранные языки, игры на запоминание", - сказала Шульга.

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Врач обращает внимание на то, что физическое состояние человека важно для работы памяти.

"Кроме хорошего сна сна нужны регулярные физические нагрузки. Позитивный эффект дают молитва, медитация, стихи, - все эти практики имеют право на существование. Важное значение имеет физическое здоровье", - сказала невролог.

Особое внимание на упражнения для развития памяти врач советует обратить тем, чей возраст больше 40 лет.

"Память развивается до 25 лет, это наиболее продуктивный возраст, когда мы можем создать когнитивный резерв, много чему научиться, за счет чего работает система школьного и профессионального образования. От 25 до 40 лет мы пользуемся приобретенными знаниями. И после 40 лет, если вы не тренируете память, происходит постепенное забывание. С 40 лет не помешает изучать иностранные языки, учить стихи", - советует Шульга.

Напомним, ранее эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева в эфире телеканала "Украина 24" рассказала о видах мошенничества, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19.