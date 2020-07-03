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Украина теряет ориентиры — экс-премьер о политическом курсе Бывший премьер-министр рассказал о правильном направлении для Украины и о переменах в общественном сознании

У Украины нет другого пути, кроме как идти к европейской цивилизации. Об этом заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк во время Киевского форума по безопасности, который транслировал телеканал "Украина 24".

"Вот мы в 2014 году четко знали, куда мы идем. И вели за собой людей. Мы сказали: мы идем в нашу европейскую семью. Мы подписали соглашение с Европейским Союзом об ассоциации. Мы отказались от Таежного союза или ЕврАзЭС, или любого другого союза, который проповедовал Владимир Путин. Мы повернулись лицом к своей цивилизационной европейской семье. А сейчас у меня складывается впечатление, что мы немного потеряли ориентиры. Не мы, а страна теряет ориентиры. Потому что политическая элита должна всегда брать на себя ответственность за принятие решений. Не все будут аплодировать этому решению. Потому что политика — это не аплодисменты. Аплодисменты, как правило, в театрах и на сценах. А политика — это ответственность. И в короткую можно не получить аплодисментов, а получить камни, или в спину, или в лицо. Но в длинную ты знаешь о том, что это решение — единственно правильное для страны и для народа нашей страны", — сказал он.

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Экс-премьер считает, что половина украинских СМИ работает на президента РФ Владимира Путина, и обвиняет в этом действующую власть.

"Другого пути, кроме как идти к европейской цивилизации, нет. Но посмотрите, что произошло за последние месяцы в первую очередь в общественном сознании. Как начали перепрошивать наш национальный код. И чем начали это делать. Путин владеет половиной медийных, новостных каналов в стране. Страна полна пропагандистов, предателей и лжепророков, которые ежедневно обманывают народ, ежедневно вещают, получая деньги от нашего врага, которым является Российская Федерация, фактически образуют пятую колонну внутри Украины. Основная вина в этом сейчас, конечно, лежит на действующей власти. Почему? А я не знаю, какая идеология у сегодняшней украинской власти. За что они и против чего они? За все хорошее и против всего плохого? Это значит — ни за что. Это значит — только утверждать отсутствие ориентиров для большой европейской нации. Это означает только то, чтобы уничтожать даже ростки надежды у большой политической нации украинцев", — сказал он.

Яценюк отметил, что пропаганда повлияет на последствия местных выборов, которые пройдут этой осенью.

"Если люди будут бедные и необразованные, ими очень легко управлять через пропутинские каналы. И это то, что мы имеем сегодня. Массовая пропаганда будет иметь невероятные последствия, в том числе и на местных выборах. Я не вижу возможности, никакой возможности для сегодняшней партии власти выиграть местные выборы. Но что я вижу — что в результате местных выборов в местных органах власти будут созданы антиукраинские коалиции. И по факту все забудут о тематике местных выборов и децентрализации, а начнут мыслить исключительно идеологическими штампами. И Россия вложит невероятные деньги в вопрос не децентрализации, а федерализации Украины", — сказал он.

Ранее аналитик британского исследовательского центра Chatham House рассказала, что Украину на Западе воспринимают через "российские очки".