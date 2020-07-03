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Украину воспринимают через "российские очки" - эксперт об ожиданиях Запада Аналитик британского исследовательского центра Chatham House рассказала про восприятие Украины в Европе

Россия хочет выбить надежду Запада на украинский успех из-под ног Украины. Об этом заявила руководитель Украинского форума Королевского института международных отношений Chatham House Орыся Луцевич во время Киевского форума по безопасности, который транслировал канал "Украина 24".

"Основополагающая проблема в Украине остается. Очень часто ее воспринимают через российские очки, и на фоне этой очень токсичной дезинформации, которую проводит Россия, что Украина является неудачной страной, которая никогда не состоится, — как раз Россия хочет выбить надежду Запада из-под ног Украины. Поэтому этот конфликт — это битва также за нарратив. Чей голос слышен и кого слушают", — сказала она.

Луцевич заверила украинцев, что Запад продолжает уделять внимание Украине и защищать ее.

"Но я хочу сказать, что, безусловно, за это время, и это очень важно украинцам понять, надежда на Украину не уменьшается. Может быть сомнение в лидерах. И, безусловно, Запад уважает выбор украинцев. Но за это время также Запад достаточно много инвестировал в украинский успех. Создались такие группы в Брюсселе в поддержку Украины, которые ежедневно занимаются реформами, которых раньше не существовало, до Революции Достоинства. В Берлине работает активная группа, которая занимается Украиной. И эти группы являются лоббистами Украины, потому что они как раз очень надеются, что у Украины все получится. Потому что украинский успех — это успех Европы и некоторый свет в трансформации той же России", — сказала она.

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