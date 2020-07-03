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"Впереди у нас проблемы": экс-министр об образовании в Украине "Не будет доверия, если мнение экспертов, мнение студентов, мнение педагогов властью полностью игнорируется"

Ситуация в отрасли образования в Украине вызывает беспокойство. Об этом заявила экс-министр образования Лилия Гриневич во время Киевского форума по безопасности, который транслировал телеканал "Украина 24".

"Сейчас очень тревожная ситуация в сфере образования. И, конечно, не будет доверия, если мнение экспертов, мнение студентов, мнение педагогов, мнение общественности властью полностью игнорируется. Потому что назначение этого человека (Сергея Шкарлета — ред.) на должность исполняющего обязанности министра — это еще и обход Верховной Рады Украины. То есть, все происходит, можно сказать, недозволенными методами и с полным игнорированием мнения сообщества. Сообщества, которое затем должно работать и реализовывать очень много перемен", — сказала она.

Гриневич считает, что в сфере образования ожидаются большие сложности.

"Впереди у нас есть проблемы с высшим образованием. Именно это был первый закон, который был принят парламентом после Революции Достоинства. Тот закон, который принимало правительство Арсения Яценюка. Что произошло? Сегодня назначается на должность человек из пула Дмитрия Табачника. Человек, который по своей системе ценностей совершенно другой, и которому чужды вопросы автономии, демократизации и академической добродетели, ради которой, собственно, и было создано новое законодательство. Поэтому тревога есть. Но есть и надежда, если мы действительно будем сообществом и будем отстаивать наработанное и двигать это вперед экспертной средой", — отметила она.

Ранее член парламентского комитета по вопросам образования Юлия Гришина рассказала, как изменится обучение в школах и вузах с 1 сентября.