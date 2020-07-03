15:36, Сегодня

Священник рассказал, чем Украина может ответить на войну и коронавирус Архиепископ УГКЦ привел в пример Майдан

Вызовы, которые сейчас стоят перед Украиной, может преодолеть только солидарность украинцев, подобная той, которую они демонстрировали во время Майдана.

Об этом во время Киевского форума по безопасности, который транслировал канал "Украина 24", рассказал президент Украинского католического университета, архиепископ и митрополит Филадельфийский Украинской греко-католической церкви Борис Гудзяк.

"Мы боимся друг друга. Есть последствия тоталитаризма, который в 20 веке скосил порядка 180 млн человек. Есть геноциды в Украине. Есть война сейчас. Есть коронавирус. Все эти вещи являются составляющими, которые умножают страх", - отметил Гудзяк.

Читайте также Отставка главы НБУ: банкир назвал две угрозы для Украины

По его словам, ответом на страх должна быть солидарность.

"Мы это увидели на Майдане. И здесь есть, мне кажется, основная интуиция, которую следует развивать. Люди, когда вместе, когда себя взаимно поддерживают, когда доверяют друг другу, не боятся, идут вперед, идут в будущее, идут с надеждой", - сказал архиепископ.

Напомним, ранее экс-премьер-министр Арсений Яценюк заявил в эфире телеканала "Украина 24", что Украина идет к масштабному политическому кризису.